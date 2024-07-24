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        Bodrum FK transferde hızlandı

        SÜPERLig'e çıktıktan sonra transferde genç futbolcular Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya ile Bulgar Zdravko Dimitrov dışında sessiz kalan Bodrum FK bu hafta imzaları üst üste attırmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:05
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        Bodrum FK transferde hızlandı
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        SÜPERLig'e çıktıktan sonra transferde genç futbolcular Enes Öğrüce ve Yusuf Sertkaya ile Bulgar Zdravko Dimitrov dışında sessiz kalan Bodrum FK bu hafta imzaları üst üste attırmaya başladı. Eyüpspor'dan Angolalı orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'dan sonra FC Metz forması giyen 32 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Christophe Herelle'yle de 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı kulüp, eksik bölgelerini takviye etmek için hızlandı. Geçen sezon 1'inci Lig'deki kadrosunu çok büyük oranda koruyan Bodrum'un 2 transferle daha imza aşamasında olduğu öğrenildi.

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        Galeri

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