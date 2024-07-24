Kazada ölen motosikletli Rus fenomen Tatiana, 'hatalı sollama' yapmış (2)

'DAVETÜZERİNE TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ'

Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Rus Tatiana Ozolina'nın öldüğü kazada yaralanan Onur Obuk'un polisteki geniş ifadesi ortaya çıktı. Obuk ifadeside, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye’yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul’da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei’yi beklemek için yavaşladım ve o sırada arkadan gelen Tatiana bana çarparak savruldu" dedi.

Rus Youtuber ve Moto Vlogger Ozolina, İstanbul'da buluştuğu Onur Obuk ile birlikte önce İzmir'e oradan Muğla'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.