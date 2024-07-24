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        Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kullandığı dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrilen Adem Coşkun (67), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:25
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        Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kullandığı dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrilen Adem Coşkun (67), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yatağan'ın Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Coşkun, evinden tarlasına doğru gittiği sırada kullandığı ATV şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evli ve 2 çocuk babası Adem Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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