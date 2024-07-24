Bakan Yerlikaya: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Bodrum’da yakalanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Serebriakov, yoğun güvenlik önlemi altında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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