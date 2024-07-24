Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bakan Yerlikaya: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı (2)

        SAĞLIKKONTROLÜNÜN ARDINDAN MUĞLA'YA GÖNDERİLDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIKKONTROLÜNÜN ARDINDAN MUĞLA’YA GÖNDERİLDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Bodrum’da yakalanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Serebriakov, yoğun güvenlik önlemi altında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Bodrum'da eski karısını tabancayla öldürüp, arkadaşını yaralayan şüpheli ya...
        Bodrum'da eski karısını tabancayla öldürüp, arkadaşını yaralayan şüpheli ya...
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bodrum'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü, yanındaki kişi...
        Bodrum'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü, yanındaki kişi...
        Bodrum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Bodrum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Bodrum'da deniz dibinden 93 kilogram atık çıkarıldı
        Bodrum'da deniz dibinden 93 kilogram atık çıkarıldı
        Muğla'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Muğla'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü