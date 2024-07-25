Bodrum FK Barış Atik'i getirecek

SÜPERLig'de yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, transferde gaza bastı. Son olarak Fransa'nın Metz takımından defans oyuncusu Christophe Herelle ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, gurbetçi futbolcu Barış Atik için de kolları sıvadı. Almanya Bundesliga 2 Ligi ekibi Magdeburg forması giyen sol kanat oyuncusu için girişimlere başlandığı bildirildi. Magdeburg takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Barış'ın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.

Hoffenheim'da kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Sturm Graz, Kaiserslautern, Darmstadt 98, Dynamo Dresden ve Magdeburg formalarını terletti. Geçen sezon Bundesliga 2'de 33 maça çıkan Barış, 2839 dakika süre alırken, 5 gol attı ve 10 asist yaptı. Bodrum FK transferde daha önce Altay'dan Enes Öğrüce, Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya, Sakaryaspor'dan Zdravko Dimitrov ve Eyüpspor'dan Angolalı Fredy Ribeiro ile sözleşme imzalamıştı.