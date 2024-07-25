Muğla'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta turist transfer minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Erdoğan Kocael (70), hayatını kaybetti.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta turist transfer minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Erdoğan Kocael (70), hayatını kaybetti.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erdoğan Kocael, kullandığı 48 FT 118 plakalı otomobille kavşakta ambulansa yol verdi. Ambulansın geçmesinin ardından kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği öne sürülen Kocael'in kullandığı otomobil, M.A yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı turist transfer minibüsü ile çarpıştı. Otomobilinde sıkışan Erdoğan Kocael, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erdoğan Kocael'in itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, minibüs sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı.
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