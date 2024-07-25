Bodrum'da eski eşini öldüren şüpheli adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3 yıl önce boşandığı Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurup öldüren, onun arkadaşı Sedat T.'yi (42) de yaralayan Hacı Ömer A. (44) ile suç delillerini gizlediği öne sürülen oğlu B.A. (18) ve arkadaşı E.D. (16) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Hacı Ömer A., 2021 yılında boşandığı eşi Hüsne Topal'ın bulunduğu eve gitti. Evin önüne inen Hüsne Topal ile Hacı Ömer A. arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer A. tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları üzerine arkadaşı Sedat T., yanlarına gelerek Ömer A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Hacı Ömer A., eski eşi Hüsne Topal ve yardıma gelen kadının arkadaşı Sedat T.'ye art arda ateş etti. İkili kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise otomobille kaçtı. Yardım çığlıkları ve silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüsne Topal ve Sedat T., ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Hüsne Topal yaşamını yitirdi, Sedat T.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

CENAZESİ HATAY'A GÖNDERİLDİ Şüpheli Hacı Ömer A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan, olayda suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Hacı Ömer A.'nın oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte suç aleti silah da ele geçirildi. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Hüsna Topal’ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri ardından toprağa verilmem üzere Bodrum-Milas Havalimanı'ndan uçakla memleketi Hatay'a gönderildi. Öte yandan, Sedat T. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.