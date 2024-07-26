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        Bodrum FK'da müthiş prova

        TARİHİNDEilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken, Alanyaspor'la oynadığı özel karşılaşmayı 5-2 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:26
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        Bodrum FK'da müthiş prova
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        TARİHİNDEilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken, Alanyaspor'la oynadığı özel karşılaşmayı 5-2 kazandı. Ligdeki rakibi önünde sahadan galibiyitle ayrılan yeşil-beyazlılar 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ın ise sakatlığı ile sarsıldı. Alanyaspor maçında forma giyen Tunahan'ın fibula kemiği kırıldı. Acılar içinde yerde kalan oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Alanyaspor maçında gol şov yapan Bodrum FK'da Üzeyir 29'uncu ve 40'ıncı dakikalarda ağları sarstı. Brazao 47'nci dakikada Ege ekibinin 3'üncü golünü atarken, Hagi Osman 68'inci dakikada, Gökdeniz de 73'üncü dakikada sahne aldı. Süper Lig öncesi moral depolayan Bodrum FK, yarın saat 16.00'da Adana Demirspor'la, 30 Temmuz Salı günü ise Manisa FK ile hazırlık maçı yapacak. 31 Temmuz'da Topuk Yaylası kampını sonlandıracak yeşil-beyazlılar hazırlıklarını Bodrum'da sürdürecek.

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