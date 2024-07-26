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        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:10
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        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945’te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe ile 22 lig maçına çıkıp 1900 dakika süre almıştı.

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