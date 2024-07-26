Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945’te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe ile 22 lig maçına çıkıp 1900 dakika süre almıştı.

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