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        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bdrum'da yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski (38), konakladığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:00
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        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bdrum'da yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski (38), konakladığı evde yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, İsveç makamlarınca 'uyuşturucu' ve 'para aklama' suçlarından kırmızı bültenle aranan 'Baron' lakaplı Alexander Nedevski'nin Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin kaldığı eve tespit eden ekipler, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Sahte kimlikle yakalanan Alexander Nedevski, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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