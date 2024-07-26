Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bal paketleme tesisinde yangın

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bal paketleme tesisinde yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bal paketleme tesisinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bal paketleme tesisinde yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi’ndeki bal paketleme tesisinde saat 21.00 sıralarında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bal paketleme tesisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da bal deposunda yangın çıktı
        Muğla'da bal deposunda yangın çıktı
        21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman k...
        21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman k...
        Muğla'da devrilen motosikletteki genç öldü
        Muğla'da devrilen motosikletteki genç öldü
        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bdrum'da...
        Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 'Baron' lakaplı zehir taciri Bdrum'da...
        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı
        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı
        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı
        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı