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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:15
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Milas ilçesi Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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