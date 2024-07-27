Bodrum FK'dan genç takviye
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, transferde gaza bastı.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, transferde gaza bastı. Son olarak Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Tuzlaspor'dan orta saha oyuncusu Seçkin Batuhan Fırıncı ile de anlaşmaya vardı. Geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede Bodrum FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor'la 16 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.
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