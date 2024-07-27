Muğlaspor'da Canberk Aydemir tamam

Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan Canberk, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında top koşturduktan sonra Nazilli Belediyespor ile profesyonelliğe adım attı. Canberk, siyah-beyazlı ekiple 2'nci Lig’de 6 maçta forma giydi. Yeni transfer Canberk Aydemir için Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka’nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor, geçen sezon Nazilli Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir'i transfer etti. Genç eldivenle resmi sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.