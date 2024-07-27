Muğla'da orman yangını (2)

Milas’a bağlı Akgedik Barajı ve Yusufça Mahallesi yakınlarında saat 09.00 sıralarında başlayan orman yangını, 5 helikopter, 6 uçak, 22 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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