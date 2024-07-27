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        Fethiyespor'dan 10 dış, 5 iç transfer

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona hazırlanan Fethiyespor, transferlerini toplu olarak açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:30
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        Fethiyespor'dan 10 dış, 5 iç transfer
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona hazırlanan Fethiyespor, transferlerini toplu olarak açıkladı.

        Muğla temsilcisi toplam 10 dış, 5 iç transferini duyurdu. Lacivert-beyazlı ekibin Turgutluspor'dan sağ bek Okan Erdik, gurbetçi orta saha Samed Hakan Kılıç, yine İsveçre'de yetişen Kayrahan Yılmaz, Fransa'dan Leo Can Şahin ve İbrahim Yüksel'i kadrosuna kattığı açıklandı. Pendispor'dan Efe Sayhan, Samsunspor'dan Berhan Deniz, Çaykur Rizespor'dan Aziz Aksoy, Alanyaspor'dan Emre Bekir ile Çağan Kayra Erciyas'ın kiralık olarak Fethiyespor'da forma giyeceği belirtildi. Fethiye ekibi iç transferde ise kaptan Serdar Ümit Deniz'in yanı sıra Cihan Kazan, Burak Özduman, Halil Kaşlı ve Şahan Akyüz'le sözleşme yeniledi.

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