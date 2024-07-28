Bodrum FK'da sakatlık şoku
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Bodrum Futbol Kultbt bir kez daha sakatlık şokuyla sarsıldı.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Bodrum Futbol Kultbt bir kez daha sakatlık şokuyla sarsıldı.
Adana Demirspor'la özel maçta karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılarda Mustafa Erdilman sakatlandı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Mustafa'nın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeşil-beyazlılarda 3 gün önce Alanyaspor'la oynanan maçta Tunahan Akpınar sakatlanmıştı. Fibula kemiği kırılan Tunahan'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti.
Öte yandan Bodrum FK, Adana Demirspor'a 3-2 yenildi. Ege ekibinin gollerini 7'nci dakikada Fredy, 29'uncu dakikada Haqi Osman kaydetti.
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