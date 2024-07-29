Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü

Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyunun, dün öğle saatlerinde zehirlenerek öldüğü bilgisi alındı. Harekete geçen Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaparak doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne götürdü. Gerekli patolojik ve toksikolojik analizler yapıldıktan hayvanların kesin ölüm nedeni belirlenecek. Muğla İl Tarım Orman Müdürü Barış Saylak, konunun yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

MUĞLA'nınMilas ilçesinde besicilik yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsündeki 30 koyunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

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