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        Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde besicilik yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsündeki 30 koyunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:05
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        Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde besicilik yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsündeki 30 koyunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

        Milas'ın Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyunun, dün öğle saatlerinde zehirlenerek öldüğü bilgisi alındı. Harekete geçen Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaparak doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne götürdü. Gerekli patolojik ve toksikolojik analizler yapıldıktan hayvanların kesin ölüm nedeni belirlenecek. Muğla İl Tarım Orman Müdürü Barış Saylak, konunun yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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