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        Bodrum'da aile sağlık merkezinde doktor ve hasta arasında darp iddiası; fenalaşan doktor yoğun bakımda

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen Engin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 20:15
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        Bodrum'da aile sağlık merkezinde doktor ve hasta arasında darp iddiası; fenalaşan doktor yoğun bakımda
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen Engin S. (55) ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Karşılıklı darp olayının ardından fenalaşan Dr. Tezvar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen Engin S. (55), ateş şikayeti nedeniyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile birlikte aile sağlık merkezine gitti. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin S., içeride hastası bulunan Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın muayene odasına girdi. Tezvar iddiaya göre ateşi bulunan Engin S.’ye hastaneye gitmesini söyledi. Engin S. ise burada tedavi edilmesini istedi. Doktor Tezvar ile hasta Engin S. arasında yaşanan sözlü tartışmada taraflar birbirlerini karşılıklı olarak darbetti. Yaşanan kavga, gürültü üzerine odaya giren hasta yakınları ve aile sağlık merkezinde çalışanlar personel tarafından sonlandırıldı.

        DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Olay sırasında fenalaşan Dr. Tezvar, yere yığıldı. Tezvar’a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Dr. Tezvar, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A.’yı gözaltına alarak, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

        Hastanede tedavisi devam eden Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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