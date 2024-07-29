Milas'ta çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

Milas'ta saat 17.30 sıralarında İkizköy’de bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekarlık alan yanarak zarar gördü.