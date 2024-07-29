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        Milas'ta çıkan yangın söndürüldü

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:53 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:55
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        Milas'ta çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Milas'ta saat 17.30 sıralarında İkizköy’de bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekarlık alan yanarak zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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