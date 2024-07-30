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        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin ile çarpışan motosikletin sürücüsü Asım Bulut Ertürk (15) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 00:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 00:35
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        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin ile çarpışan motosikletin sürücüsü Asım Bulut Ertürk (15) hayatını kaybetti.

        Kaza, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi’nde meydana geldi. Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı 48 ALF 357 plakalı motosiklet, iddiaya göre caddede bulunan kavşağa yaklaştığı sırada, Selçuk Y. yönetimindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ertürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Selçuk Y. ise gözaltına alındı. Ertürk'ün cansız bedeni cenaze aracına konduğu sırada olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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