Serinlemek için girdiği su kuyusunda boğuldu
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa (18) boğularak, hayatını kaybetti.
MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa (18) boğularak, hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Yatağan’ın Cazkırlar Mahallesi'nin Kocagedik mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa’nın bir süre sonra çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince su kuyusundan çıkarılan Kafa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kafa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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