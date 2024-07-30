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        Serinlemek için girdiği su kuyusunda boğuldu

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa (18) boğularak, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:30
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        Serinlemek için girdiği su kuyusunda boğuldu
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        MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa (18) boğularak, hayatını kaybetti.

        Olay, bugün öğlen saatlerinde Yatağan’ın Cazkırlar Mahallesi'nin Kocagedik mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa’nın bir süre sonra çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince su kuyusundan çıkarılan Kafa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kafa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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