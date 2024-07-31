Fethiyespor'a gurbetçi kanat
TFF2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, dış transferde Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile sözleşme imzaladı.
TFF2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, dış transferde Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Chateaubriant'un yanı sıra ülkemizde Samsunspor formalarını terleten 22 yaşındaki Semih geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 9 maça çıktı.
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