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        Fethiyespor'a gurbetçi kanat

        TFF2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, dış transferde Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:45
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        Fethiyespor'a gurbetçi kanat
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        TFF2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, dış transferde Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Chateaubriant'un yanı sıra ülkemizde Samsunspor formalarını terleten 22 yaşındaki Semih geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 9 maça çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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