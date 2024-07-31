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        Bodrum FK iyi bitirdi

        SÜPERLig'de geçireceği tarihinin ilk sezonu öncesi günleri saymaya başlayan Bodrum FK, Düzce Topuk Yaylası'ndaki yaklaşık 1 aylık kamp sürecini mutlu tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:55
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        Bodrum FK iyi bitirdi
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        SÜPERLig'de geçireceği tarihinin ilk sezonu öncesi günleri saymaya başlayan Bodrum FK, Düzce Topuk Yaylası'ndaki yaklaşık 1 aylık kamp sürecini mutlu tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip kampta oynadığı son hazırlık maçında 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrum'un gollerini Kenan Özer (2) ve Gökdeniz Bayrakdar attı. Geçen sezonki kadrosunu çok büyük oranda koruyup nokta takviyeler yapmaya çalışan Bodrum FK bu sonuçla kamp dönemindeki özel maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bodrum daha önce Alanyaspor'u 5-2, Bandırmaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenip, Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

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