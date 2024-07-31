Milas'ta makilik ve tarım arazisinde yangın
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte ve tarım arazisinde yangın çıktı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte ve tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dörttepe Mahallesi'ndeki makilik ve tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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