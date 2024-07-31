Bodrum'da makilik yangını (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde çıkan maki yangınına 3 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası alevler 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü.

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