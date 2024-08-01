Muğlaspor'da transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, geçen sezonun ikinci devresini Düzcespor’da kiralık olarak geçiren Bolusporlu kanat oyuncusu Furkan Demir’i transfer etti. Furkan Demir için başkan Menaf Kıyanç’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Futbola Boluspor altyapısında başlayan ve kırmızı-beyazlı ekiple profesyonelliğe adım atan 26 yaşındaki Furkan; Zonguldak Kömürspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor, Yozgatspor 1959 FK, İskenderunspor, 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Kütahyaspor ve Düzcespor formalarını giydi. 1'inci Lig’de Boluspor formasıyla 36 maça çıkan futbolcu, TFF 2'nci Lig’de 39, TFF 3'üncü Lig’de 65 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 17 maçta forma giyip 13 gol kaydetti.