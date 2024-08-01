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        Bodrum FK'da Vali Akbıyık stadı gezdi

        MUĞLAValisi İdris Akbıyık, Süper Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:45
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        Bodrum FK'da Vali Akbıyık stadı gezdi
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        MUĞLAValisi İdris Akbıyık, Süper Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyete stadyumda Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'a Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da eşlik etti. Akbıyık, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek Bodrum FK’ya yeni sezonda başarılar diledi. Bodrum, ilk kez ışıklandırma sistemi de yapılan stattaki ilk Süper Lig maçında 12 Ağustos Pazartesi akşamı Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        PUSCAS VE BERKANT İDDİASI

        Transferde 1'inci Lig'deki kadrosunu koruyup nokta takviyeler yapmayı tercih eden Bodrum FK'nın İtalya'da Genoa forması giyen Rumen milli forvet George Puscas ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Bodrum ekibinin Danimarka 2'nci Ligi'nde HB Köge forması giyen 19 yaşındaki Türk kökenli kaleci Berkant Bayrak ile ciddi şekilde ilgilendiği, oyuncunun bonservisinin 300 bin Euro olduğu belirtildi. Geçen sezon Bodrum'da Play-Off'ta şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Burak Çoban ise Iğdır FK'yla söz kesti. Öte yandan yeşil-beyazlıların Topuk Yaylası kampında Alanyaspor'la oynadığı özel maçta fibula kemiği kırılan Tunahan Akpınar ameliyat oldu.

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