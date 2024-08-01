Bodrum FK'da Vali Akbıyık stadı gezdi

MUĞLAValisi İdris Akbıyık, Süper Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Akbıyık ve beraberindeki heyete stadyumda Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'a Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da eşlik etti. Akbıyık, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek Bodrum FK’ya yeni sezonda başarılar diledi. Bodrum, ilk kez ışıklandırma sistemi de yapılan stattaki ilk Süper Lig maçında 12 Ağustos Pazartesi akşamı Gaziantep FK'yı ağırlayacak.