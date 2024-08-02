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        Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz Foku, öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz Foku, kısa bir süre sonra kıyıda yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:30
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        Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz Foku, öldü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz Foku, kısa bir süre sonra kıyıda yaşamını yitirdi.

        Olay, Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde meydana geldi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz Foku, sahile vurdu. Akdeniz Foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu. Enfeksiyondan kaynaklı hasta olduğu tespit edilen Akdeniz Foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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