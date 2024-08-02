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        Sharon Stone'a, Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi

        DÜNYACA ünlü aktris Sharon Stone, Global İkon Ödülü'nü almak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:55
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        Sharon Stone'a, Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi
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        DÜNYACA ünlü aktris Sharon Stone, Global İkon Ödülü'nü almak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Ödül töreni öncesi Stone'a, özel bir yatta Beşiktaş Kongre Üyesi ve Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Tapan tarafından Beşiktaş forması hediye edildi.

        Altın Küre'nin ilk kez Amerika dışında vereceği Global İkon Ödülü'nü almak için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, ödül gecesi öncesi Beşiktaş Kongre Üyesi ve Altın Küre YK gazeteci Barbaros Tapan'la yat gezisine çıktı. Tapan gezide, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın özel olarak hazırlattığı yeni sezon formasını Arat adına ünlü aktriste hediye etti. Beşiktaş formasını çok beğenen Stone, takımın tarihi hakkında bilgi aldı. Stone ardından da formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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