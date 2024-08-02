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        Caretta carettanın dışkısından misina ve balık kurşunu çıktı

        ANTALYA'da baygın halde bulunan ve götürüldüğü Muğla'daki rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan deniz kaplumbağasının dışkısından misina ve olta kurşunu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:25
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        Caretta carettanın dışkısından misina ve balık kurşunu çıktı
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        ANTALYA'da baygın halde bulunan ve götürüldüğü Muğla'daki rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan deniz kaplumbağasının dışkısından misina ve olta kurşunu çıktı.

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 24 Temmuz'da olta kurşunu ve misina yutması nedeniyle bayılan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alındı. 'Ragnar' ismi verilen erkek iribaş caretta caretta, görevlilerin uyguladığı tedavi sayesinde yuttuğu misina ve balık kurşununu dışkıladı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tedavisi devam eden Ragnar ilerleyen günlerde daha da iyi olacak. Denizlere bırakılan olta iğneleri ve misinaların canlılar için birer tehdit olduğunun ve onların sağlıklarını kötü etkilediğinin bilincinde olalım" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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