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        Muğla'da 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:20
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        Muğla'da 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı, kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Aramada, 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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