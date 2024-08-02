Muğla'da 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi

MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Aramada, 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.