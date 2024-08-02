Bodrum'da özel harekat destekli narkotik operasyonu; 7 gözaltı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ayrı noktada, özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ayrı noktada, özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler belirlenen 6 noktaya başta narkotik köpekleri olmak üzere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda ekipler, tespit edilen adreslerde geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 171 bin Türk lirası, 1500 dolar ve 600 Euro ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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