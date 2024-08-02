Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da özel harekat destekli narkotik operasyonu; 7 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ayrı noktada, özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da özel harekat destekli narkotik operasyonu; 7 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ayrı noktada, özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        ​Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler belirlenen 6 noktaya başta narkotik köpekleri olmak üzere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda ekipler, tespit edilen adreslerde geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 171 bin Türk lirası, 1500 dolar ve 600 Euro ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Muğla'da 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
        Muğla'da 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
        Bodrum'da itfaiye hizmet binasının temeli atıldı
        Bodrum'da itfaiye hizmet binasının temeli atıldı
        Muğla'da 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Muğla'da 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Caretta carettanın dışkısından misina ve balık kurşunu çıktı
        Caretta carettanın dışkısından misina ve balık kurşunu çıktı
        Bodrum İş İnsanları Derneğinden Vali Akbıyık ve Belediye Başkanı Aras'a ziy...
        Bodrum İş İnsanları Derneğinden Vali Akbıyık ve Belediye Başkanı Aras'a ziy...
        Sharon Stone'a, Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi
        Sharon Stone'a, Bodrum'da Beşiktaş forması hediye edildi