Bodrum'a tatilci akını; araç yoğunluğu dronla görüntülendi

MUĞLA’nınBodrum ilçesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı. Tatilci akınına uğrayan turizm Bodrum'daki kilometrelerce araç kuyruğu, havadan dron görüntülendi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’a, tatilci akını devam ediyor. Bodrum’a son 24 saat içerisinde 20 binden fazla araç giriş yaparken, Milas- Bodrum karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilci akınına uğrayan kentte, yerli ve yabancı turistler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Araç yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.