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        Bodrum'a tatilci akını; araç yoğunluğu dronla görüntülendi

         MUĞLA'nınBodrum ilçesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:20
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        Bodrum'a tatilci akını; araç yoğunluğu dronla görüntülendi
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         MUĞLA’nınBodrum ilçesine son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı. Tatilci akınına uğrayan turizm Bodrum'daki kilometrelerce araç kuyruğu, havadan dron görüntülendi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’a, tatilci akını devam ediyor. Bodrum’a son 24 saat içerisinde 20 binden fazla araç giriş yaparken, Milas- Bodrum karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilci akınına uğrayan kentte, yerli ve yabancı turistler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Araç yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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