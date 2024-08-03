Lösemiyi yenip depreme yakalanan Ramazan, Bodrum'da moral buldu

ADIYAMANDA'da oturan ve Ankara'da 4 yıl verdiği mücadelenin ardından lösemiyi yenip memleketine dönen Ramazan Belli (11), bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadı. Depremin psikolojisinde yarattığı etkileri uzun bir süre üzerinden atamayan Belli, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Bodrum’daki Turgutreis Tatil Köyü'nde kendisi gibi hastalığı yenen çocuklarla bir araya gelip moral buldu. Belli, "Depremde polisler bize çok yardımcı oldu. Büyüdüğümde polis olmak istiyorum. LÖSEV bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.

Adıyaman'da yaşayan 7 çocuklu Belli ailesinin oğlu Ramazan Belli'ye (11), 2018 yılında lösemi teşhisi konuldu. 4 yıl boyunca İstanbul ve Ankara'da tedavi gören Belli, tekrar memleketine döndü. Hastalığı atlatmanın mutluluğunu yaşayan Ramazan ve ailesi bu kez de Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme yakalandı. Psikolojik olarak zor zamanlar geçiren ve depremin etkilerini uzun bir süre üzerinden atamayan Ramazan'ın kendisini daha iyi hissetmesi için tedavi sürecinde yollarının kesiştiği LÖSEV, harekete geçti. Ramazan Belli, kendisi gibi hastalığı yenen çocuklarla LÖSEV'in Bodrum'daki tatil köyünde bir araya geldi. Burada çok sayıda aktiviteye katılarak spor, sanat ve drama gibi etkinliklerde yer alan Belli, aynı zamanda arkadaşlarıyla özel olarak kurulan sınıflarda temel eğitim ve Almanca dil eğitimi de aldı.

'YÜZMEYİ BODRUM'DA ÖĞRENDİM' Bodrum'da farklı şehirden gelen çok sayıda arkadaş edindiğini ve etkinliklere katıldığını, yüzmeyi de öğrendiğini söyleyen Belli, "Burası çok güzel. Oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz. Yunusları görmeye gittik, Bodrum Kalesi'ni de göreceğiz. Denize girmek çok güzel ve burada yüzmeyi öğrendim" dedi. Depremde büyük bir korku ve panik yaşadıklarını anlatan Belli, "İlk depremi uyuduğum için hissetmedim ama ikinci depreme de yakalandık. Salıncak gibiydi çok korktum. Evimizde hasar yok ve ailem de iyi. Depremden sonra bir süre dayımlarda kaldık" ifadelerini kullandı.

Hastalığının ve tedavi sürecinin çok zor geçtiğini dile getiren Ramazan Belli, "Hastalığı yendiğimde çok rahatladım ve kendimi iyi hissettim. Bu hastalığı yaşayan arkadaşlarım heveslerini tüketmesin. Onlar da bu hastalığı yenebilir, kendilerine güvensinler. Bende ilk başlarda iyi hissetmiyordum ama sonrasında hastalığı yeneceğime inandım ve yendim. Büyüdüğümde polis olmak istiyorum. Depremde polisler bize çok yardımcı oldu. LÖSEV bana kendimi iyi hissettirdi, iyi ki varsın LÖSEV" ifadelerini kullandı. 'SOSYALLEŞEREK TRAVMALARI AZALIYOR'

LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ise "Burada lösemi ve kanser hastalığını yenmiş çocuklarımızla, gençlerimizle sosyalleştikleri bir ortam sağlıyoruz ve tatil yapıyorlar. Depremi atlatmış Adıyaman'dan gelen Ramazan ve Kayseri'den gelen Mehmet ile sohbet ettik. Onları burada ağırladığımız için çok mutluyuz, çok hayat dolular. Pek çok çocuğumuzun hikayesi birbirinden özel ama bazı çocuklarımızın daha zor hayat hikayeleri var. Bizler de zorlanan çocuklarımızın hayata tekrar bağlanmaları için bu süreçte rol oynuyoruz. Ramazan bir yandan hastalığının etkilerini azaltırken, bir yanda depremle yüz yüze gelip o korkuyu yaşamak gerçekten zor. Bu şekilde sosyalleşip, farklı deneyimler elde ettiklerinde hem hastalığın onlarda bıraktığı etkileri hem de hayatlarında yaşadıkları başka zorlukları geride bırakıyorlar" dedi.