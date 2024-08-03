Fethiyespor'da 3 imza daha

TFF2'nci Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Fethiyespor 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Muğla temsilcisi Belediye Derincespor'dan 28 yaşındaki sol bek Canberk Özdemir, Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha Muharrem Emir Erkul ve Sebat Gençlikspor'dan 24 yaşındaki stoper Muhammed Enes Doğan ile sözleşme imzaladı. Fethiyespor yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

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