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        Fethiyespor'da 3 imza daha

        TFF2'nci Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Fethiyespor 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:15
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        Fethiyespor'da 3 imza daha
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        TFF2'nci Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Fethiyespor 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Muğla temsilcisi Belediye Derincespor'dan 28 yaşındaki sol bek Canberk Özdemir, Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha Muharrem Emir Erkul ve Sebat Gençlikspor'dan 24 yaşındaki stoper Muhammed Enes Doğan ile sözleşme imzaladı. Fethiyespor yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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