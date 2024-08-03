Muğla'da orman yangını

Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi yakınlarındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, orman yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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