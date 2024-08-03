Muğla'da orman yangını (2)

Köyceğiz ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri de destek verdi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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