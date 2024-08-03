Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKöyceğiz ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Köyceğiz ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri de destek verdi. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Fethiyespor'da 3 imza daha
        Fethiyespor'da 3 imza daha
        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı
        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı
        Lösemiyi yenip depreme yakalanan Ramazan, Bodrum'da moral buldu
        Lösemiyi yenip depreme yakalanan Ramazan, Bodrum'da moral buldu