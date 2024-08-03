Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan’a gitmek için lastik bot içerisinde bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kızlan Mahallesi’nin Gebekum mevkisinde 1 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında 35 AYY 986 plakalı araç ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’a gitmek için fiber karinalı şişme lastik botta bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Bölgede yapılan aramada, göçmen kaçakçısı organizatörü olduğunu itiraf eden Devran Karaoğlan (29) ile Murat Sulu (32) gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 35 AYY 986 plakalı araç ise Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Araçtaki Adnan Yerlikaya (61), Hasan Gökbel (42), Cihan Sulu (32) ve Cem Gökbel (38) de gözaltına alındı.