Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan'a gitmek için lastik bot içerisinde bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan’a gitmek için lastik bot içerisinde bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kızlan Mahallesi’nin Gebekum mevkisinde 1 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında 35 AYY 986 plakalı araç ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’a gitmek için fiber karinalı şişme lastik botta bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Bölgede yapılan aramada, göçmen kaçakçısı organizatörü olduğunu itiraf eden Devran Karaoğlan (29) ile Murat Sulu (32) gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 35 AYY 986 plakalı araç ise Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Araçtaki Adnan Yerlikaya (61), Hasan Gökbel (42), Cihan Sulu (32) ve Cem Gökbel (38) de gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, 20 kaçak göçmen ise Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Fethiyespor'da 3 imza daha
        Fethiyespor'da 3 imza daha
        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı
        Muğlaspor'da Serhat Enes imzaladı