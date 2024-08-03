Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Bodrum'da yaşamını yitirdi

        OYUNCU Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz (82), organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Bodrum'da yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        OYUNCU Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz (82), organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" dedi.

        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleştirildi
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler

        Benzer Haberler

        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Fethiyespor'da 3 imza daha
        Fethiyespor'da 3 imza daha