Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Bodrum'da yaşamını yitirdi

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

OYUNCU Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz (82), organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" dedi.

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