Bodrum'da 21'inci Bale Festivali'ne yerli ve yabancı turist akını

DEVLETOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan Bodrum Bale Festivali, 21'inci kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün ‘Kuğu Gölü’ isimli temsiliyle başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yapılan açılış temsilini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi. Festivalin açılışında temsil öncesi, yaşamını yitiren balerin Almula Özlem anısına kısa bir gösterim izletildi. Protokol konuşmasının ardından başlayan festival sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenirken, büyük beğeni topladı.

ÜNLÜ ÇALIŞMALAR YER ALACAK Açılışta konuşan Tan Sağtürk, "Festivalimizde dünyaca ünlü ve kendi alanında çok başarılı çalışmalara imza atmış sanatçıları izleme fırsatı bulacaksınız. Bu yıldızlar geçidinde, Bolşoy Tiyatrosu başdansçıları ve Brezilyalı ünlü Basileu França Topluluğu yer alacak. Bu vesileyle Türkiye’nin ilk ve tek bale festivalinde yer alan tüm yabancı konuk yıldızlarımıza çok teşekkür ederim. Bizler bu geceyi genç yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli bale sanatçımız ve başkoreografımız canımız arkadaşımız Almula Özlem’e İthaf etmek istiyoruz" dedi.