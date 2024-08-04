Bodrum'da 21'inci Bale Festivali'ne yerli ve yabancı turist akını
DEVLETOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan Bodrum Bale Festivali, 21'inci kez sanatseverlerle buluştu.
DEVLETOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan Bodrum Bale Festivali, 21'inci kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün ‘Kuğu Gölü’ isimli temsiliyle başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yapılan açılış temsilini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi. Festivalin açılışında temsil öncesi, yaşamını yitiren balerin Almula Özlem anısına kısa bir gösterim izletildi. Protokol konuşmasının ardından başlayan festival sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenirken, büyük beğeni topladı.
ÜNLÜ ÇALIŞMALAR YER ALACAK
Açılışta konuşan Tan Sağtürk, "Festivalimizde dünyaca ünlü ve kendi alanında çok başarılı çalışmalara imza atmış sanatçıları izleme fırsatı bulacaksınız. Bu yıldızlar geçidinde, Bolşoy Tiyatrosu başdansçıları ve Brezilyalı ünlü Basileu França Topluluğu yer alacak. Bu vesileyle Türkiye’nin ilk ve tek bale festivalinde yer alan tüm yabancı konuk yıldızlarımıza çok teşekkür ederim. Bizler bu geceyi genç yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli bale sanatçımız ve başkoreografımız canımız arkadaşımız Almula Özlem’e İthaf etmek istiyoruz" dedi.
FESTİVAL ZORBA İLE BİTECEK
Festivalde 3- 22 Ağustos tarihleri arasında 6 eserin 11 temsili sahnede yer alacak. Bu yıl festivalde ilk kez yabancı konuk sanatçı ve topluluklar yer alacak. Festivale bu yıl ilk kez katılacak yabancı konuk sanatçılar, Bolşoy Tiyatrosu başdansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard ile Brezilyalı Basileu França Topluluğu olacak.
Öte yandan festivalin kapanışı ise 21- 22 Ağustos tarihleri arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Zorba balesi ile sona erecek.
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