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        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        OYUNCU Hakan Yılmaz'ın hayatını kaybeden babası Necdet Yılmaz (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:20
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        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
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        OYUNCU Hakan Yılmaz'ın hayatını kaybeden babası Necdet Yılmaz (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, dün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Necdet Yılmaz için bugün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye oyuncu Hakan Yılmaz, oyuncu Necmi Yapıcı, senarist-yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Yılmaz için helallik alındı. Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Sandıma Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        'ONA HUZUR, BİZE HASRET OLDU'

        Babasını kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah, mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" dedi. Oyuncu Necmi Yapıcı ise "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekanı cennet olsun. Diyecek bir şey yok hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakan bir şey değil" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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