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        Bodrum'da 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, il dışından otomobiliyle kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:20
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        Bodrum'da 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, il dışından otomobiliyle kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan M.B. isimli şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. isimli şüphelinin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, M.B.'nin kullandığı otomobili sabah saatlerinde Güvercinlik Mahallesi girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi. M.B. gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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