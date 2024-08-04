Bodrum FK'da orta sahaya takviye
Bodrum Futbol Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yo kadrosuna kattı.
Bodrum Futbol Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa’yo kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Sırbistan takımlarından Mladost’un genç orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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