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        Muğlaspor'a kaleci takviyesi

        TFF3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:15
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        Muğlaspor'a kaleci takviyesi
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        TFF3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli kulübü olan Muğlaspor, geçen sezon Kepezspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Mert İslah'ı renklerine bağladı. Futbola Osmaniye Akdenizspor ile başlayan ve Kasımpaşa altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç eldiven Antalya Kemerspor ile profesyonelliğe adım attı. Geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşayan genç eldiven kariyerinde Osmaniyespor formasını da giydi. Mert İslah için Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve Basın Sözcüsü Barış Yayman’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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