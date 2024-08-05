Bodrum'da otluk ve makilik yangını
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilikte yangın çıktı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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