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        Bodrum'da otluk ve makilik yangını

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:05
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        Bodrum'da otluk ve makilik yangını
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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