Bodrum'da otluk ve makilik yangını (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 10 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının atık cam şişeden kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.