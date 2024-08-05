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        Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar (2)

        ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARMuğla'nın Marmaris ilçesinde, F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:49
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        Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar (2)
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        ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, F.K.'yı (14) darbettikleri kavga anını cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra sosyal medyada paylaşan 2'si erkek 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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