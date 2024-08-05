Muğla'da kız kavgası; darbedip kayda aldılar (2)
ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARMuğla'nın Marmaris ilçesinde, F.
ADLİKONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, F.K.'yı (14) darbettikleri kavga anını cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra sosyal medyada paylaşan 2'si erkek 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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