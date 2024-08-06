Muğlaspor kampa girdi

TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki ilk etabını tamamlayan Muğlaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde ilk çalışmalarını yoğun sis altında yapan yeşil-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan da takımı kampta yalnız bırakmadı.

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