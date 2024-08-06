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        Muğlaspor kampa girdi

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki ilk etabını tamamlayan Muğlaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:50
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        Muğlaspor kampa girdi
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki ilk etabını tamamlayan Muğlaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde ilk çalışmalarını yoğun sis altında yapan yeşil-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan da takımı kampta yalnız bırakmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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