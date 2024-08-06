Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan Asu Doğuş (51), kaldırıldığı hastanede yaralarının enfeksiyon kapması nedeniyle 2 ay sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen kadın, 2 ay sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan Asu Doğuş (51), kaldırıldığı hastanede yaralarının enfeksiyon kapması nedeniyle 2 ay sonra hayatını kaybetti.

        Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Asu Doğuş, geçen 5 Haziran'da evde yemek yaparken üzerine fritöz devrildi. Kızgın yağ ile ağır yaralanan Doğuş, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğuş, buradaki ilk müdahale sonrası Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Asu Doğuş, yaralarının enfeksiyon kapması sonucu dün hayatını kaybetti. Doğuş'un cenazesi, bugün öğlen Fethiye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da doktorun şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin olay güvenlik ka...
        Bodrum'da doktorun şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin olay güvenlik ka...
        Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Bodrum'da doktorun kalp krizi geçirdiği olayda, koridordaki kargaşa kamerad...
        Bodrum'da doktorun kalp krizi geçirdiği olayda, koridordaki kargaşa kamerad...
        Bodrum'da 11 mahallede su kesintisi
        Bodrum'da 11 mahallede su kesintisi
        Fethiye'de 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Fethiye'de 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Bodrum FK, lige iyi başlamak istiyor
        Bodrum FK, lige iyi başlamak istiyor